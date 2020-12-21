Только 14% россиян смогут продержаться за счет накоплений полгода и более в случае потери всех источников дохода. Это выяснил сервис по поиску работы SuperJob, опросив 1,6 тыс. экономически активных граждан из всех округов страны.

По мнению финансовых экспертов, оптимальный размер «подушки безопасности» должен быть равен среднему уровню доходов за пять — шесть месяцев, напоминают в SuperJob.

Согласно данным опроса, больше половины экономически активных россиян (53%) ведут примерный учет своих доходов и расходов. Такая модель финансового поведения чаще свойственна женщинам (55% против 50% среди мужчин). Еще 14% россиян ведут строгий учет личных финансов. Чаще это мужчины (16% против 12% среди женщин) и респонденты от 45 лет (20%). Треть опрошенных (33%) совсем не ведут учет своих доходов и расходов. Такое отношение к личным финансам больше свойственно молодежи до 24 лет (37%), а также респондентам с доходом менее 50 тыс. рублей (36%).

В ходе опроса выяснилось, что 40% россиян планируют свои доходы и расходы на минимальный срок — менее полугода, 18% — на срок от полугода до года. На длительный срок (более года) просчитывают свой бюджет 12% опрошенных, чаще это удается мужчинам (14% против 10% среди женщин). Почти треть россиян (30%) вообще не планируют свои доходы и расходы: такое поведение больше свойственно опрошенным старше 45 лет (33%), а также респондентам с доходом от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (32%).

За год доля россиян, не ведущих учет своих доходов и расходов, выросла на 4 процентных пункта. Доля россиян, совершенно не планирующих бюджет, увеличилась с 21% в 2019 году до 30%.



У 40% россиян совершенно нет сбережений. Чаще других о таком положении рассказывают опрошенные старше 45 лет (46%). Еще 14% респондентов смогут прожить на свои сбережения менее месяца — чаще это молодежь до 24 лет (19%). Каждый пятый россиянин (20%) в случае потери доходов продержится на своих сбережениях от одного до трех месяцев, еще 12% — от трех месяцев до полугода. 7% опрошенных сообщили, что их сбережений хватит на полгода — год, еще у 7% имеются сбережения более чем на год.

Среднестатистический россиянин, имеющий сбережения, сможет продержаться за их счет только четыре месяца.