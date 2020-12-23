СберБанк и группа «Самолет» подписали кредитные соглашения о проектном финансировании новых очередей жилых комплексов в проектах «Алхимово» и «Пригород Лесное». Сумма кредитования составила 11,6 млрд рублей, срок — 27 месяцев, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Средства в размере 3,1 млрд рублей будут направлены на строительство первого этапа второй очереди ЖК «Алхимово». Кредитная линия на сумму 8,5 млрд рублей открыта для реализации новой очереди ЖК «Пригород Лесное».