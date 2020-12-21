«Сбер» выкупает 29-процентную долю в компании «Эвотор», принадлежащую группе компаний «Атол». Стороны подписали обязывающую документацию и закрыли сделку, сообщает в среду СберБанк.

Сумма сделки составила 2,1 млрд рублей. По итогам сделки доля «Сбера» в компании составляет 69%, сооснователь и генеральный директор «Эвотора» Андрей Романенко и его партнеры по ООО «Дата Капитал» сохранят за собой 31%. Также будет запущена новая опционная программа для мотивации ключевого менеджмента компании.

«Эвотор» был создан партнерами в 2016 году. «Сегодня компания является лидером цифровизации малого и микробизнеса в России. Каждый четвертый предприниматель в стране использует смарт-терминалы и технологические сервисы «Эвотора». За четыре года в России активировано около 700 тыс. смарт-терминалов «Эвотор», в маркетплейсе приложений «Эвотор.Маркет» представлено более 500 сервисов для управления бизнесом», — отмечается в релизе «Сбера».



В банке подчеркивают, что приобретение контрольной доли в «Эвоторе» позволит еще более тесно интегрировать компанию в экосистему «Сбера» и запустить ряд новых продуктов и направлений бизнеса для предложения клиентам комплексных решений. В 2021 году «Эвотор» при поддержке «Сбера» планирует выйти на рынок технологий для крупного и среднего бизнеса, а также электронной коммерции. Так, «Эвотор» представит инновационный продукт — «умный» фискальный регистратор «Эвотор Power» с функциями смарт-терминала и POS-системы. «Эвотор Power» интегрирован с крупнейшими системами автоматизации торговли — 1C, r-keeper и другими. А партнерство с Delivery Club позволяет управлять доставкой заказов прямо с экрана устройства, добавляют в «Сбере».