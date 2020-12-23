Росбанк по требованию Федеральной антимонопольной службы России устранил недостатки информирования клиентов об условиях и тарифах банковских услуг, сообщает пресс-служба ведомства.

«Кредитная организация в полном объеме исполнила выданное ведомством предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки недобросовестной конкуренции», — говорится в сообщении.

Напомним, в августе текущего года антимонопольное ведомство установило , что Росбанк надлежащим образом не проинформировал держателей пакетов банковских услуг об изменении условий их предоставления. Так, на официальном сайте банка появилась информация о том, что при размещении средств в срочных вкладах при условии поддержания на них среднемесячных остатков такие клиенты будут обслуживаться бесплатно.

Однако какие-либо пояснения о том, что новые выгодные условия распространяются только для новых клиентов банка, отсутствовали как на сайте, так и в личном кабинете. В связи с этим у текущих клиентов банка создавалось впечатление о том, что размещение средств на счетах срочных вкладов обеспечит им бесплатное обслуживание. В действительности же при переводе средств на открытые вклады текущие клиенты банка сталкивались с необходимостью уплаты комиссии и затруднением снятия средств в связи с пересчетом процентов.

На основании установленных фактов ФАС выдала Росбанку предупреждение о недопустимости недобросовестной конкуренции. В соответствии с документом банку было необходимо:

раскрыть на сайте полные условия обслуживания пакетов банковских услуг;

внести изменения в типовые формы документов и в тарифы, направленные в том числе на единообразное закрепление используемых терминов;

довести всю эту информацию до клиентов банка.

В установленные предупреждением сроки Росбанк исполнил все требования ФАС России.

«Значимой частью исполненного предупреждения стало закрепление прозрачного порядка внесения банком изменений в клиентские договоры, а также порядка реализации клиентами права выразить согласие или несогласие с предложенными изменениями значимых условий обслуживания, затрагивающих права и обязанности банка и клиента», — прокомментировала действия кредитной организации начальник управления контроля финансовых услуг ФАС России Ольга Сергеева.

«Рассматриваемый случай демонстрирует, что поводом для принятия мер антимонопольного реагирования могут быть не только действия банков, приводящие к необоснованному ухудшению условий обслуживания продуктов, но и ненадлежащее информирование о новых, более привлекательных условиях оказания банковских услуг», — добавила она.

Отмечается, что в связи с исполнением предупреждения в полном объеме у ФАС России отсутствуют основания для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении Росбанка.