Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам призвал все регионы России объявить в этом году 31 декабря выходным днем.

Так президент отреагировал на предложение лидера фракции «Единой России» в Госдуме Сергея Неверова сделать последний день года всероссийским выходным. Депутат пояснил, что Новый год — «это семейный праздник», а граждане традиционно посвящают предновогодний день праздничным хлопотам.

Неверов также добавил, что многие регионы уже воспользовались своим правом и объявили 31 декабря выходным днем, «что показало востребованность инициативы».

Президент, в свою очередь, отметил, что работа в этот день «очень своеобразная», а по действующем закону в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне.

«Поэтому я обращаю внимание на предложение Сергея Ивановича Неверова и рекомендую и в тех субъектах, где такое еще решение не принято, сделать это, а в течение следующего года можно будет необходимое решение принять для того, чтобы организовать этот праздничный день на будущее с федерального уровня».

На сегодня уже более 40 регионов объявили последний день уходящего года выходным.

В середине октября премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому таким днем будет и 31 декабря.ё1