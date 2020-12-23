Президент России Владимир Путин поручил конкретизировать показатели достижения национальных целей развития на перспективу ближайших трех лет. Об этом он сказал в среду, подводя итоги совместного заседания Государственного совета РФ и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.



«Прошу по каждой национальной цели сформулировать конкретные задачи и результаты, которые будут достигнуты за ближайший трехлетний период», — заявил он, отметив, что это касается всех уровней власти. «Задачи и результаты должны быть предельно конкретными и вес ти к ощутимому развитию страны, к повышению качества жизни наших граждан, иначе вся эта работа ничего не стоит, — подчеркнул Путин. — Они должны продемонстрировать не бумажный, а реальный прогресс в достижении каждой национальной цели, отражать изменения в жизни людей».

«Уточненные линейки показателей национальных целей развития предлагаю рассмотреть, не откладывая, уже через два месяца, в феврале будущего года на заседании Совета по стратегическому развитию [и национальным проектам], а также обсудим планируемые результаты работы на ближайшую трехлетку, — сказал президент. — А в конце 2021 года — вновь собраться в том же составе, чтобы подвести итоги проведенной работы».

Президент России также предложил принять за основу подготовленный правительством страны единый план достижения национальных целей развития.

«Правительство подготовило единый план по достижению национальных целей развития, который мы сегодня обсуждали, — отметил глава государства. — Я предлагаю принять представленный сегодня вариант за основу, потому что — и я это уже говорил — некоторые вещи нуждаются в доработке».