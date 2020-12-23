Правительство рассчитывает предоставить в 2021 году материнский капитал более чем одному миллиону семей, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Предоставление материнского семейного капитала. Отмечу, что с 2021 года его размер будет проиндексирован и составит 483 тыс. 882 рубля на первого ребенка и 639 тыс. 432 рубля на второго. Планируется, что в 2021 году материнский капитал получит более 1 млн наших семей», — сказала Голикова.

Государственная программа материнского капитала была введена в 2007 году. С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 2020 года право на материнский капитал также имеют семьи, в которых появился первый ребенок. Для семей, в которых после 1 января 2020 года появился первый ребенок, материнский капитал составляет 466 617 рублей. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублей.