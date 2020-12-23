В ходе преследования полицией автомобиля, на котором передвигались подозреваемые в ограблении банка в Краснодаре, один из них открыл стрельбу и ранил полицейского, сообщили журналистам в следственном управлении Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю в среду.

«Инспекторы ДПС преследовали автомобиль ВАЗ-2112, в котором находилось трое приезжих, подозреваемых в совершении преступления против собственности. Автомобиль был загнан полицейскими в тупик, транспортное средство вынуждено было остановиться. Сотрудники ДПС потребовали прекратить противоправные действия, однако один из фигурантов оказал активное сопротивление полицейским и произвел не менее двух выстрелов из неустановленного оружия, причинив одному из сотрудников ДПС огнестрельное ранение правого бедра», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что сотруднику ДПС оказали медицинскую помощь, угрозы его жизни и здоровью нет, он находится на амбулаторном лечении. Сообщалось, что один из подозреваемых задержан, розыск еще двоих продолжается.



Ранее источник в экстренных службах региона сообщал, что в Краснодаре совершено ограбление банка, а подозреваемые могут быть вооружены. Мэр Краснодара Евгений Первышов в ходе пресс-конференции пояснял, что в городе ведется спецоперация по задержанию подозреваемых.