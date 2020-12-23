Банки традиционно предлагают клиентам подарки, повышенный кешбэк и выгодные ставки к Новому году. Банки.ру изучил праздничные акции для клиентов кредитных организаций из топ-30.

Новогодний кешбэк и бонусы

В этом году много предложений от банков по повышенному кешбэку и бонусам. К примеру, «Русский Стандарт» анонсирует повышенный кешбэк (до 25—30%) и скидки у партнеров (до 20—25%), ВТБ создал отдельный раздел «Новый год — 2021» со спецпредложениями в онлайн-каталоге «Мультибонуса», а Росбанк до конца года предлагает фиксированный кешбэк в 25% на товары для дома по карте «#МожноВсё» и 10% за все покупки в магазинах группы Inditex по карте Affinity Card.

При этом большинство предложений по повышенному кешбэку предполагает оформление банковского продукта ( вклада или кредитной карты ) или активных трат. Так, оформившим кредитную карту до конца года Райффайзенбанк обещает вернуть по 100 рублей за каждую декабрьскую покупку на сумму от 1 тыс. рублей, а РНКБ — платить 1% от суммы всех покупок по карте, совершенных до конца следующего года. Промсвязьбанк будет платить дополнительное вознаграждение к базовому кешбэку в размере 10%, но только тем, кто в декабре — январе пополнит или откроет вклад на сумму не мене 300 тыс. рублей и при этом потратит по картам от 50 тыс. рублей. Банк «Санкт-Петербург» вернет новым держателям карт «Мир Пенсионная» до 100% суммы первого совершенного платежа (но не более 300 рублей), а Хоум Кредит Банк будет выплачивать 15% кешбэка за все покупки, сделанные до 31 января 2021 года по дебетовой и кредитной карте через Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay.

Розыгрыши и лотереи

Некоторые банки добавили элементы розыгрыша к повышенному кешбэку. Так, Всероссийский Банк Развития Регионов разыграет до 100% кешбэка от общей стоимости всех покупок (от 1 тыс. рублей) в декабре, а «Тинькофф» запустил для держателей карт Tinkoff Junior спецпроект, в рамках которого можно будет возместить 20% покупок или полную стоимость (для 50 победителей) в Apple Store и Google Play Market, а также в ресторанах быстрого питания и магазинах игр и приложений.

Лотерея — довольно популярный тип акций среди банков в этом году. К примеру, ЮниКредит Банк будет дарить по 100 тыс. рублей раз в неделю одному случайному клиенту, оформившему новую дебетовую карту, а банк «Санкт-Петербург» — 10 тыс. рублей каждому десятому клиенту, оформившему кредитную карту. МТС Банк и Совкомбанк разыграют призовой фонд по 1 млн рублей среди держателей действующих карт, но с условием совершения покупок. Акция «Битва снеговиков» с призами от «Уралсиба» также рассчитана на активизацию трат по картам клиентов. Московский Кредитный Банк даже запустил новогоднюю игру-раннер «Успей до курантов», очки в которой можно будет конвертировать в бонусы.

Подарки за друзей

Некоторые банки проводят акцию «Пригласи друга». Так, банк «Санкт-Петербург» обещает 1 тыс. рублей за друга, оформившего по приглашению дебетовую карту и потратившего по ней не менее 1 тыс. рублей. «Тинькофф» проводит сразу две акции: за сработавшую рекомендацию кредитной карты клиент получает двойной бонус — 1,5 тыс. рублей, дебетовой — акцию на счет в «Тинькофф Инвестициях» вдобавок обычному бонусу.

Сезонные вклады

Новогодние предложения по вкладам с повышенными ставками и ограниченным сроком действия есть у ВТБ, ПСБ, МКБ, Совкомбанка, ЮниКредит Банка, банка «Санкт-Петербург», Почта Банка, ВБРР, РНКБ и «Зенита».

Праздничные кредиты и ипотека

Довольно много новогодних акций связано с кредитными предложениями банков. Банк ДОМ.РФ снижает ставки по потребительским кредитам на 2 процентных пункта в рамках акции «Новогодний кредит», ВБРР и СМП Банк предлагают сниженную ставку по кредиту наличными и рефинансированию , а Ситибанк — льготный период в 180 дней с момента оформления кредитной карты. ВТБ запустил функцию льготных платежей по автокредитам : в первые полгода заемщик платит только проценты, а погашение основного долга начинается только с седьмого месяца. «Тинькофф» разыгрывает возможность не возвращать долг и не платить проценты для подавших заявку на заем до 21 декабря. «Русский Стандарт» запустит акции по предоставлению беспроцентной рассрочки на покупки у партнеров по кредитные картам, а клиенты Хоум Кредит Банка получат десять месяцев рассрочки на любые покупки у партнеров в течение двух недель с момента оформления карты.

У некоторых игроков есть и специальные «новогодние» предложения по ипотеке . Так, скидку по ставке предлагают Совкомбанк (при покупке жилья на вторичном рынке), ВТБ (на недвижимость от 65 кв. м) и СМП Банк. «Зенит» предоставил скидку в 0,2 п. п. по четырем ипотечным программам.

Подарки предпринимателям

Отдельно банки подготовили новогодние акции для предпринимателей. Так, банк «Санкт-Петербург» предлагает открыть расчетный счет до конца года и пользоваться им и корпоративной картой бесплатно в течение трех месяцев, Московский Индустриальный Банк представил тарифный план «Дебют Новогодний» с бесплатным открытием и обслуживанием счета также в течение трех месяцев. «Тинькофф Бизнес» вернет клиентам, подавшим заявку на открытие счета до конца 2020 года, 1% от суммы, которая поступит на соответствующий рублевый расчетный счет до февраля 2021-го.



Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru