Минцифры поддерживает предложение дать гражданам возможность подавать заявление на внесудебное банкротство через портал госуслуг, пишут «Известия» . На 22 декабря власти приняли заявления от 1652 граждан, следует из данных проекта «Федресурс». Доля возвратов снизилась с 79,4% в сентябре до 60,6% в декабре, средний показатель составил 72,4%. Потенциально процедурой внесудебного банкротства могут воспользоваться от 1,8 млн (оценка Аналитического центра НАФИ) до 5 млн человек (оценка проекта ОНФ «За права заемщиков).

Процедура, которая анонсирована как внесудебная, по сути, не может быть осуществлена без оконченного исполнительного производства, которое возбуждается только на основании судебного решения. Если кредитор не подал иск против должника, то тот автоматически получит отказ в банкротстве по упрощенной процедуре. Также приставам отводится два месяца на весь комплекс действий, но эти сроки не соблюдаются, подчеркнули в ОНФ. Там предложили установить реальный срок для исполнительных действий, например три месяца. Также общественники предлагают разработать механизм, когда должник в судебном или административном порядке может добиться окончания исполнительного производства, если в установленный срок пристав не нашел у него ни доходов, ни имущества, на которые можно наложить взыскание. В ОНФ предложили позволить гражданам обращаться за внесудебным банкротством, если после списания приставом средств на жизнь остается меньше прожиточного минимума. Или другой вариант: пристав не должен обращать взыскание на доход, если он ниже ПМ, причем с учетом не только должника, но и иждивенцев.

Председатель совета СРО «МиР», президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев не согласился, что проблема в нежелании кредиторов подавать в суд на должников. По мнению эксперта, основная проблема — в сложности процедуры — законодатель решил, что именно за этой услугой нужно приходить лично. Нужно скорректировать законодательство и позволить подавать заявление дистанционно, уверен Мехтиев. В Минцифры поддержали идею. Также НАПКА предлагает освободить должника от обязанности самостоятельно предоставлять информацию обо всех кредиторах. Выходом может стать автоматический запрос в бюро кредитных историй, отметил Мехтиев.