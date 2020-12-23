Новые интернет-банк и мобильное приложение для частных клиентов стали доступны в Нацинвестпромбанке, говорится в релизе ЦФТ.

«Национальный инвестиционно-промышленный банк» (АО) предоставил своим клиентам новые онлайн-сервисы для частных клиентов на базе решения F.Balance от Faktura.ru. Интернет-банк и мобильные приложения Нацинвестпромбанка реализованы в фирменной стилистике банка и соответствуют самым современным требованиям UX/UI», — сказано в сообщении.

Клиентам банка стали доступны отправка и получение переводов по Системе быстрых платежей, оплата услуг благодаря интеграции с системой «Город», p2p-переводы по номеру карты и многое другое.