Московская биржа в 2021 году может запустить торги акциями европейских эмитентов, рассказал журналистам управляющий директор по продажам и развитию бизнеса биржи Игорь Марич.

«Мы смотрим и на европейские [акции] тоже. Здесь мы, в общем, максимально гибкие. Если мы видим спрос со стороны клиентов, то стараемся максимально оперативно предложить эти инструменты», — пояснил он.

Марич также отметил, что в 2021 году торговая площадка планирует запустить торги акциями более 200 иностранных эмитентов. На сегодняшний день количество торгуемых иностранных акций на Мосбирже около 55, таким образом, их количество в следующем году приблизится к 300.

Впервые Московская биржа запустила торги акциями иностранных эмитентов 24 августа 2020 года. Инвесторам стали доступны сделки с бумагами компаний, входящими в индекс S&P 500. Торги иностранными акциями и расчеты по ним осуществляются в российских рублях, дивиденды по американским бумагам начисляются в долларах США.