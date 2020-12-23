Почти полмиллиона человек уже подали заявки на получение предновогодних «детских» выплат. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, выступая на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«На сегодняшнее утро подано почти полмиллиона заявлений на детей, которые родились после 1 июля», — сказал Мишустин.

По его словам, после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о единовременных выплатах детям до 8 лет, на портале госуслуг была открыта специальная форма для заявлений. По его данным, в первые три часа на сайт обратилось свыше 1,5 млн человек, чтобы получить информацию, за это же время было подано более 150 тыс. заявок.

«Это рекорд по количеству оформленных заявлений через сайт госуслуг. Для сравнения, по самой массовой выплате на детей от 3 до 16 лет за первые три часа на портале было оформлено в 1,5 раза меньше заявлений», — отметил Мишустин. По его данным, по состоянию на 23 декабря было также подано 350 тыс. заявлений на корректировку номера банковского счета. Семьям, которые в текущем году уже получали «президентские» выплаты, деньги начислялись автоматически без заявления.

По словам Путина, логика людей, которые сразу подали соответствующие заявки, понятна. «Люди хотят получить эти деньги перед Новым годом, как мы с вами и планировали, чтобы <…> детям какие-то подарки приобрести. До Нового года люди хотят это сделать, поэтому и 1,5 млн за три часа заявок (обращений на сайт)», — заметил президент.

Российским семьям с детьми в качестве предновогодних «детских» выплат уже перечислено около 67 млрд рублей, сообщил Мишустин. «Эти средства получили семьи, в которых воспитывается свыше 13 млн детей, в их числе более 400 тысяч ребят, на которых были поданы новые заявления», — рассказал глава Кабмина. Он обратил внимание, что родители и опекуны, которые еще не успели подать заявления на получение такой поддержки, могут это сделать до 1 апреля 2021 года.