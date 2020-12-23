Минфин России на аукционе в среду, 23 декабря, разместил облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52003RMFS с датой погашения 17 июля 2030 года, говорится в сообщении ведомства. Размещенный объем выпуска составил 10,067 млрд рублей. Объем спроса составил 34,132 млрд рублей.

Цена отсечения составила 100,26% от номинала, средневзвешенная цена — 100,2993% от номинала, выручка от размещения – 10,189 млрд рублей. Реальная доходность по цене отсечения — 2,48% годовых.