ПАО «МИнБанк» продолжает развивать перечень сервисов дистанционного банковского обслуживания юридических лиц на основе платформы iSimpleBank 2.0 от компании iSimpleLab . Стандартный функционал интеграции с бухгалтерскими системами клиента на основе технологии 1C:DirectBank дополнили возможностью подключения к сервису дистанционно.

Такое внедрение позволит увеличить скорость обмена, управляемость платежами и их безопасностью, ведь документы создаются и передаются в банк по зашифрованным каналам без выгрузки сведений в промежуточные директории. Дополнительный модуль iSimpleDirectBank к базовому модулю iSimpleCorporate для юридических лиц позволяет отправлять и получать документы непосредственно из программ системы «1С:Предприятие» нажатием одной кнопки в программе «1С». Это позволяет предоставить удобный сервис широкому кругу клиентов ПАО «МИнБанк», так как система «1С: Предприятие» установлена в организациях различных отраслей, видов деятельности и типов финансирования, в холдингах и корпорациях, на предприятиях малого и среднего бизнеса.

Как подчеркивает заместитель начальника Управления внедрения и сопровождения систем дистанционного банковского обслуживания ПАО «МИнБанк» Аслан Гакашев в новости на официальном сайте , «с момента запуска в июле нынешнего года наши корпоративные клиенты, пользователи программных продуктов компании 1С, проявили немалый интерес к новой удобной функции. Мы ожидаем, что появление возможности дистанционного подключения позволит повысить популярность этого сервиса и лояльность к нашим услугам в целом».

iSimpleLab

iSimpleLab (ООО «АйСимплЛаб») — российский разработчик программного обеспечения в области дистанционного банковского обслуживания. Компания продвигает на банковский рынок платформу ДБО собственной разработки под брендом iSimpleBank 2.0.

ДБО iSimpleBank 2.0 — это инновационная платформа ДБО российского производства, построенная на современных технологиях, соответствующая повышенным требованиям заказчика к IT-системам подобного класса. Являясь высокотехнологичным централизованным решением, имея промышленный API-интерфейс, платформа iSimpleBank 2.0 способна решать самые разнообразные задачи, стоящие перед Банком в вопросе диджитализации продуктов и услуг, и их дистрибуции во всевозможные каналы взаимодействия с клиентом. Помимо развития классических продуктов – Интернет-банка и Мобильных приложений для устройств с операционными системами iOS и Android компания iSimpleLab ведет разработки в области перспективных интерфейсов коммуникации Банка и клиента.

Организационно компания iSimpleLab входит в консорциум iCAM

ПАО «МИнБанк»

ПАО «Московский Индустриальный банк» (ПАО « МИнБанк») - крупный универсальный банк, созданный в ноябре 1990 года на базе Московского городского управления Промстройбанка СССР. В 2020 году единственным акционером банка стал Центральный банк Российской Федерации. ПАО «МИнБанк» входит в тридцатку крупнейших банков России. Услуги банка доступны жителям пяти федеральных округов (Центральный, Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский, Приволжский).