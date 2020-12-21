Российские компании из сферы развлечений, телекоммуникаций и онлайн-ретейла чаще всего подвергались DDoS-атакам в 2020 году, сообщили в компании StormWall. Так, наиболее атакуемыми отраслями оказались сфера развлечений (40,76%), телекоммуникационная сфера (29,27%) и онлайн-ретейл (11,94%). В течение года были атакованы компании из таких направлений деятельности, как строительство (6,26%), финансы (4,56%), образование (3,61%), услуги (2,58%).

Доля DDoS-атак, направленных на развлекательные сайты, выросла в текущем году на 7% по сравнению с 2019 годом. Количество DDoS-атак на телекоммуникационную отрасль выросло на 35%. Эксперты связывают это с заметно повысившейся конкуренцией на рынке: с переходом на «удаленку» возросли требования клиентов к непрерывности интернет-доступа, а также критичность этой инфраструктуры, чем и воспользовались конкуренты.

Число DDoS-атак на онлайн-ретейл выросло в текущем году в пять раз по сравнению с прошлым годом, атаки использовались в основном в нечестной конкурентной борьбе, а также с целью вымогательства денег, рассказали эксперты. Количество DDoS-атак на банки и финансовые учреждения увеличилось на 27%, главной причиной атак здесь стала кража данных, а самый большой интерес для хакеров представляли персональные данные пользователей и данные банковских карт.