Объем просроченной задолженности физических лиц вырос с начала 2020 года на 20% и сейчас находится в пределах 935—940 млрд рублей, говорится в исследовании СРО «НАПКА» и БКИ «Эквифакс». Просроченные обязательства россиян по всем видам кредитам выросли на более чем 100 млрд рублей и практически достигли уровня конца 2016 года.

В сегменте кредитов наличными просрочка составляет около 560 млрд рублей, в сегменте кредитных карт — 153 млрд рублей, в ипотеке — 101 млрд рублей, в сегменте МФО — 64 млрд рублей, в автокредитовании — 58 млрд рублей.

Основным драйвером просроченной задолженности стало автокредитование. За год прирост превышает 22%. Беззалоговое банковское кредитование выросло на 12% по кредитам наличными и на 16% по кредитным картам.

В количественном выражении долги обновили 5-летний максимум, говорится в исследовании. На текущий момент их количество достигает 12,6 млн штук. В перспективе их количество может вырасти за счет тех заемщиков, которые не смогли вернуться в график платежей после кредитных каникул.

Драйверами роста просроченной задолженности в большинстве регионов стали автокредиты и ипотечные ссуды. Так в сегменте автокредитования более чем в двадцати регионах он превышает 30% порог. В восьми регионах РФ рост просроченной задолженности в сегменте ипотечного кредитования также превышает 30% показатель.