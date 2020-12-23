Чтобы корпоративные клиенты ПАО «МИнБанк» прямо в мобильном приложении для iOS и Android могли безопасно подписать электронные документы, в систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО) было интегрировано решение PayControl на базе платформы iSimpleBank 2.0 от компании iSimpleLab .

Теперь для платежей в «МИнБанк Бизнес-онлайн» не требуется разовых SMS-паролей и PUSH-уведомлений для подтверждения. Транзакции проходят легче, быстрее и безопаснее с системой PayControl.

Директор по продажам iSimpleLab Алексей Колесников:

«Наша компания заботится о безопасности банков и их клиентов. Поэтому в этой области мы стараемся внедрить в системы ДБО самые инновационные и самые востребованные на рынке решения. У iSimpleLab уже есть хороший опыт интеграции платформы ДБО iSimpleBank 2.0 c системой PayControl, поэтому в ПАО «МИнБанк» проект запуска, включая этапы технической реализации и опытно-промышленной эксплуатации, мы завершили эффективно и в короткие сроки».

Заместитель начальника управления внедрения и сопровождения систем дистанционного банковского обслуживания ПАО «МИнБанк» Аслан Гакашев

«Внедрению технологии PayControl предшествовали этапы разработки и интеграции данного решения в систему ДБО от компании-разработчика iSimpleLab, технической реализации и опытно-промышленной эксплуатации. Теперь наши клиенты, выбравшие подписание документов с помощью PayControl, могут оперативно и более безопасно совершать платежи в мобильном приложении. С первых дней запуска нового решения в эксплуатацию установился стабильный рост его популярности среди пользователей системы ДБО. В ближайших планах банка – внедрение PayControl в web-версии «МИнБанк Бизнес-онлайн», это позволит в дальнейшем упростить подпись документов в web-версии и части клиентов полностью отказаться от использования токенов»

О компании iSimpleLab:

iSimpleLab (ООО «АйСимплЛаб») — российский разработчик программного обеспечения в области дистанционного банковского обслуживания. Компания продвигает на банковский рынок платформу ДБО собственной разработки под брендом iSimpleBank 2.0.

ДБО iSimpleBank 2.0 — это инновационная платформа ДБО российского производства, построенная на современных технологиях, соответствующая повышенным требованиям заказчика к IT-системам подобного класса. Являясь высокотехнологичным централизованным решением, имея промышленный API-интерфейс, платформа iSimpleBank 2.0 способна решать самые разнообразные задачи, стоящие перед Банком в вопросе диджитализации продуктов и услуг, и их дистрибуции во всевозможные каналы взаимодействия с клиентом. Помимо развития классических продуктов – Интернет-банка и Мобильных приложений для устройств с операционными системами iOS и Android компания iSimpleLab ведет разработки в области перспективных интерфейсов коммуникации Банка и клиента.

Организационно компания iSimpleLab входит в консорциум iCAM

О ПАО «Московский Индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк»):

ПАО «Московский Индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк») ( https://www.minbank.ru/ ) - крупный универсальный банк, созданный в ноябре 1990 года на базе Московского городского управления Промстройбанка СССР. В 2020 году единственным акционером банка стал Центральный банк Российской Федерации. ПАО «МИнБанк» входит в тридцатку крупнейших банков России. Услуги банка доступны жителям пяти федеральных округов (Центральный, Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский, Приволжский).