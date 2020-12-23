Госдума приняла в третьем чтении закон, инициированный депутатом Антоном Горелкиным, запрещающий использовать общедоступные персональные данные без согласия владельца, а также предоставляющий право требовать от оператора их удаления.

Так, согласие субъекта персональных данных является «исключительным правовым основанием» для обработки сведений, сделанных общедоступными. Содержание такого согласия должно включать в себя перечень интернет-ресурсов оператора, на которых планируется размещать общедоступные персональные данные. Оно может быть предоставлено оператору непосредственно либо с использованием информационной системы Роскомнадзора. Не допускается получение оператором согласия «по умолчанию или бездействию субъекта персональных данных», уточняется в документе.

Закон наделяет субъекта персональных данных правом запрещать неограниченному кругу лиц обрабатывать общедоступную информацию о нем, а также устанавливать условия такой обработки. Также закрепляется обязанность оператора информировать об имеющихся условиях и запретах.

Как ранее пояснял автор инициативы, в случае принятия закона каждый сайт будет обязан спрашивать пользователей, какие данные о них можно опубликовывать и передавать третьим лицам. Невыполнение этого требования повлечет штраф за нарушение обработки персональных данных, предупреждал депутат.