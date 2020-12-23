Во вторник мировые рынки акций начали восстанавливаться, распродажи понедельника, судя по всему, отчасти были связаны с небольшими объемами торгов накануне праздников и действиями тактических инвесторов. Возобновление ралли циклических компаний вчера вызвало рост российского рынка акций – индекс РТС повысился на 1,2% до 1 351 пунктов, тогда как индекс Московской биржи вырос на 1,6% до 3 236 пунктов – при этом акции горно-металлургического сектора, банков и нефтегазовых компаний сильно восстанавливались. Курс рубля ослаб на 1,5% до 75,91 руб./долл. отчасти на фоне сильного курса доллара (DXY +0,7% до 90,66), но отчасти на фоне возобновления напряженности между Москвой и Вашингтоном в связи с подозрениями российских хакеров в кибератаках на американские госведомства. Кроме того, Россия объявила контрсанкции против отдельных официальных лиц ЕС по делу отравления Алексея Навального. Цены на нефть снижались (Brent -1,6% до 50,01 долл./барр.), однако по-прежнему устойчиво превышают $50/барр.

Мы ожидаем, что сегодня динамика российского рынка акций будет сдержанной: Мировые рынки акций сегодня утром практически никак не отреагировали на отказ Д. Трампа подписать пакет стимулов объемом $900 млрд. Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет следовать за демонстрирующими рост азиатскими рынками на фоне небольших объемов торгов накануне праздников. Катализаторов роста на глобальных рынках акций сейчас нет: переговоры по Brexit пока безуспешны, пакет стимулов в США маловероятен в этом году, тогда как Б. Джонсон намерен продолжить ужесточать локдаун в Великобритании, чтобы сдержать распространение Covid. Мы ожидаем, что сегодня динамика российского рынка акций будет сдержанной на фоне низких объемов торгов накануне новогодних праздников, некоторым спросом, вероятно, будут пользоваться акции недооцененных компаний. Курс рубля сейчас устойчив (он укрепился на 0,6% до 75,45 руб./долл.), несмотря на критику Джозефом Байденом Дональда Трампа вчера вечером за то, что он не связывает кибератаки на госведомства в США с Россией. Байден пригрозил ввести санкции против России после прихода в Белый дом. Учитывая усиление риска новых санкций в 1К21, вопрос сейчас заключается в том, будут ли новые санкции США действительно иметь негативные последствия для России или же США введут их только для видимости.

Джон Волш:jw alsh@alfabank.ru(Стратегия)