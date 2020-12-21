Политические противоречия приводят к фрагментации мировой экономики, пишет РБК . Такой вывод содержится в докладе гонконгской инвестиционно-консалтинговой компании Gavekal Research, в котором проанализированы основные тренды уходящего года. Как отмечается в документе, мир разобьется на три отдельные экономические зоны, в каждой из которых будет своя валюта (доллар, евро или юань), свой финансовый центр (Нью-Йорк, Лондон или Гонконг) и рынок облигаций, а также собственные цепочки поставок. В состав «американской империи» могут войти также Великобритания и Австралия, в состав «европейской» — государства Западной Европы, в состав «китайской» — азиатские страны и некоторые государства Восточной Европы, включая Россию.

По мнению аналитиков, каждая из трех зарождающихся экономических империй может столкнуться с проблемами. Для США главная проблема — размывание статуса доллара как мировой валюты, что приведет к его ослаблению и может лишить США возможности финансировать двойной дефицит за счет иностранных вливаний, отметили аналитики. Европа сталкивается сразу с несколькими вызовами: необходимостью укрепить собственные вооруженные силы, чтобы принимать решения без оглядки на другие страны; отсутствием в Евросоюзе собственных инновационного и финансового центров; угрозой политической нестабильности из-за высокого уровня иммиграции. Одна из главных проблем «китайской империи» — стареющее население, что тормозит приток квалифицированной молодой рабочей силы на рынок. Также Китай входит в фазу острого противостояния с США, что может означать для него новые издержки. Китаю предстоит убедить крупнейших партнеров в Азии пользоваться юанем для совершения трансакций и создать финансовую инфраструктуру, которая сможет создать стабильную альтернативу системе SWIFT и доллару.

У России и Китая есть весомые причины для укрепления союзничества и действий в рамках единого блока, сообщил автор аналитической записки Gavekal Луи Гейв. Китай пытается расширить свое влияние в Евразии, а для этого нет других вариантов, кроме как добиться сделки с Россией, пояснил он. Также Китай в отличие от США не обладает энергетической независимостью, ему требуются энергоресурсы России. В свою очередь, РФ сможет получить от Китая технологии и промышленные товары. Гейв назвал также два дополнительных фактора, сплачивающих Китай и Россию, — отсутствие у обеих стран союзников среди англосаксонских стран и в Западной Европе, а также позитивные личные взаимоотношения президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня.

По словам генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, будущее России зависит прежде всего от внутреннего развития — в частности от того, сможет ли она уйти от рентной экономики и зависимости от экспорта энергоносителей. Если прогресса не будет, то это может создать необходимость партнерства с Китаем и зависимость от него как от потребителя энергоресурсов и источника технологий. Также Россия все еще ближе к Европе по стилю политического управления, по ментальности, а страны ЕС по-прежнему остаются главными инвесторами в экономику России, считает Кортунов.