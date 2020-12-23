Российские регионы смогут утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов. Соответствующий закон принят в третьем чтении, сообщается на сайте Госдумы.

Как отмечал ранее заместитель председателя думского комитета по транспорту и строительству Павел Федяев, новые нормы позволят расселить то аварийное жилье, на расселение которого не хватало средств федерального и региональных бюджетов.

«Граждане получат возможность переехать из бараков, из домов без инженерных сетей, без канализации, без отопления в нормальные дома. То есть появится возможность объединить средства и федерального бюджета, и инвесторов, и застройщиков для решения такой большой и значимой проблемы, как аварийное жилье», — сказал он.

Закон направлен на совершенствование института комплексного развития территорий и механизмов расселения аварийного жилья, а также жилья, подлежащего сносу или реконструкции на основании адресных программ в соответствии с жилищным законодательством.

Предполагается, что утвержденные адресные программы станут основанием для принятия субъектами РФ решений о комплексном развитии территорий, на которых расположены включенные в эти программы и соответствующие установленным критериям многоквартирные дома.

Совместно с правительством депутаты активно доработали проект закона ко второму чтению с учетом критических замечаний.

Теперь в Жилищном кодексе фиксируется, что собственникам жилых помещений в упомянутых многоквартирных домах за освобождаемые ими жилые помещения предоставляется возмещение, включающее рыночную стоимость жилого помещения, общего имущества в доме, в том числе земельного участка, на котором он расположен, с учетом доли собственника в праве общей собственности на такое имущество. Также будут учитываться все убытки, причиненные собственнику в связи с изъятием (например, упущенная выгода). По заявлению собственника ему предоставляется взамен освобождаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение. При этом предоставляемое жилое помещение находится в границах территорий, подлежащих комплексному развитию.



Решение о включении или невключении многоквартирного дома в границы комплексного развития принимает собрание собственников.