На российском внутреннем рынке в середине осени отмечались некоторое увеличение спроса и сокращение предложения наличной иностранной валюты со стороны населения, в результате чего чистый спрос на нее повысился, свидетельствуют данные опубликованного Центробанком «Обзора основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в октябре 2020 года» .

Совокупный спрос физических лиц на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) увеличился в октябре по сравнению с сентябрем на 7% и составил 3,9 млрд долларов в эквиваленте. Спрос населения на доллары вырос на 9%, на европейскую валюту — на 2%, составив 2,8 млрд и 1,1 млрд долларов соответственно.

Объем покупки населением наличной валюты в банках увеличился в октябре по сравнению с сентябрем на 4% и составил 1,8 млрд долларов. Долларов было куплено на 4% больше, чем месяцем ранее, евро — на 3%. С валютных счетов в банках физическими лицами было снято 2,1 млрд долларов (плюс 10% к сентябрю).

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной инвалюты) в октябре по сравнению с сентябрем сократилось на 9% до 2,4 млрд долларов. Совокупное предложение долларов снизилось на 10%, евро — на 7%, до 1,7 млрд и 0,7 млрд долларов соответственно.

В октябре физлица продали банкам 0,9 млрд долларов наличной иностранной валюты — на 11% меньше, чем месяцем ранее. Продажи долларов сократились на 12%, европейской валюты — на 10%. На свои валютные счета в российских банках физлица зачислили 1,5 млрд долларов наличной валюты (минус 7%).



В октябре 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос на 46% и составил 1,6 млрд долларов. Чистый спрос на доллары увеличился на 64%, на европейскую валюту — на 19%.