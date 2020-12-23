Инвестиции резидентов в российские банки и иностранная доля в уставном капитале кредитных организаций уменьшились в III квартале этого года, свидетельствуют данные обзора ЦБ «Информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 октября 2020 года» .

По состоянию на отчетную дату в России зарегистрированы и имеют лицензию на осуществление банковских операций 130 кредитных организаций с участием нерезидентов. За квартал их количество уменьшилось на две по причине отчуждения нерезидентами акций Мособлбанка и долей НКО «Красноярский Краевой Расчетный Центр» резидентам РФ.

Инвестиции нерезидентов в совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций на 1 октября по сравнению с 1 июля 2020 года уменьшились на 5 млрд 999,3 млн рублей и составили 404 млрд 429,4 млн рублей.

«Уменьшение инвестиций нерезидентов за III квартал на 1,5% произошло в результате действия ряда разнонаправленных факторов: отчуждения акционерами-нерезидентами акций резидентам Российской Федерации или выхода нерезидентов из состава акционеров (участников) 12 кредитных организаций (Мособлбанк, НКО «Красноярский Краевой Расчетный Центр», ВТБ, АКБ «Авангард», банк «Санкт-Петербург», банк «Возрождение», банк «Кузнецкий», Московский Кредитный Банк, Росбанк, СберБанк, Москоммерцбанк и Челиндбанк), увеличения вкладов нерезидентов в уставный капитал одного банка (Примтеркомбанк), приобретения нерезидентами акций четырех кредитных организаций (Бест Эффортс Банк, ОТП Банк, банк «Уралсиб» и НКО «Сетевая Расчетная Палата») на вторичном рынке», — поясняют в ЦБ.

Инвестиции нерезидентов в совокупный уставный капитал действующих российских кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов РФ, за квартал уменьшились на 5 млрд 972,9 млн до 371 млрд 943,4 млн рублей.

Совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций РФ за III квартал увеличился на 21,5 млрд рублей, или 0,8%, и на 1 октября 2020 года составил 2 трлн 895,5 млрд рублей.

Размер участия нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций уменьшился на 0,31 процентного пункта и на 1 октября 2020 года составил 13,97%. Без учета нерезидентов, находящихся под контролем резидентов, доля снизилась на 0,3 п. п. до 12,85%.



Из 130 действующих кредитных организаций с участием нерезидентов у 59 (53 банков и шести небанковских кредитных организаций) уставный капитал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. Количество таких кредитных организаций за III квартал увеличилось на одну за счет приобретения нерезидентом 100% акций НКО «Сетевая Расчетная Палата» (ранее было 75%). Размер участия нерезидентов в уставных капиталах кредитных организаций этой группы за III квартал уменьшился на 4 млрд 351,2 млн рублей и на 1 октября составил 278 млрд 647,3 млн. В четырех кредитных организациях этой группы участники-нерезиденты находятся под контролем резидентов РФ.

