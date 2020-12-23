Создание и внедрение центральными банками национальных цифровых валют в последующем позволит проводить трансграничные переводы, минуя SWIFT, считает первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

«Более 30 регуляторов сейчас работают над национальными цифровыми валютами. Я думаю, что эта скорость, с которой регуляторы погрузились в эту тему, как раз говорит о том, что на горизонте пяти — семи лет точно несколько стран выйдут с национальной цифровой валютой. И тогда можно будет решать вопросы прямой интеграции. В этом случае SWIFT может не понадобиться, потому что это другие уже технологические взаимодействия», — сказала она в ходе вебинара.

Скоробогатова отметила, что SWIFT сможет стать одной из платформ для цифровых валют, если это соответствует его стратегии развития. Она сообщила, что при запуске международных переводов на базе цифровых валют важно, помимо высокой скорости, обеспечить более низкие комиссии, чем существующие на рынке.

В середине октября 2020 года ЦБ РФ представил в докладе концепцию цифрового рубля. Он будет иметь форму уникального цифрового кода и храниться на специальном электронном кошельке.