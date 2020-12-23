Более 30 млн россиян решили продолжать пользоваться бумажными трудовыми книжками, сообщил замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов.

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, который дает возможность включения в электронную трудовую книжку записи о стаже не только с начала 2020 года.

«До 31 декабря истекает срок, когда граждане могут подать заявление, чтобы хранить в электронном виде. Если он не подал, то будет одновременно действовать и бумажная трудовая книжка. Для справки скажу, что на бумаге будет храниться продолжаться, из тех, кто представил сведения, кто волеизъявился, более 30 миллионов, а в электронном — 4,5 миллиона (человек)», — сказал Пудов на пленарном заседании Госдумы.

Он также отметил, что форма подачи заявления максимально упрощена, и основная масса работодателей сдает сведения в электронном виде.

«Конечно, есть теневой сектор, который не сдает… Мы видим с вами, что в сегодняшней ситуации, которая есть, показывает, что у нас из тени все больше и больше выходит, о чем свидетельствует доходная часть и Пенсионного фонда, и фонда соцстраха», — добавил замминистра.