России в ближайшие 3-4 года необходимо обновить модель экономики и найти новые источники роста, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Предстоит в кратчайшие сроки за 3-4 года обновить модель экономики, преодолеть ее структурные изъяны и сформировать новые внутренние источники роста», — сказал Белоусов.

Новые меры развития экономики РФ дадут дополнительный прирост ВВП в ближайшие годы в 1,5-2 п. п., считает он.