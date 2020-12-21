Ряд финансовых организаций с этой недели начали ограничивать продажу сложных финансовых продуктов неквалифицированным инвесторам, соответствуя рекомендациям ЦБ, пишет «Коммерсант». Так, Московский Кредитный Банк сообщил, что не разместил ни одной облигации двух выпусков общим объемом 2,5 млрд рублей. Выплаты дополнительного дохода по этим бумагам должны были осуществляться в зависимости от стоимости базового актива. Ранее Московская биржа объявила об ограничении обращения только среди квалифицированных инвесторов структурных облигаций, эмитентом которых выступает «БрокерКредитСервис Стракчэрд Продактс ПиЭлСи».

Семь из двенадцати крупнейших банков, так же как и неделю назад, продолжали предлагать на своих сайтах комбинированные вклады , открываемые с повышенными ставками и дополнительными финансовыми продуктами (ИСЖ, НСЖ, ИИС, ПИФ, НПФ). В ряде банков необходимо предварительно подать заявку.

Крупнейшим продавцом инвестиционных облигаций (ИОС) является СберБанк , но последний раз он проводил их размещение 17 декабря. Все последующие выпуски планируются на начало 2021 года. В мобильном приложении «СберБанк Инвестиции» возможность приобрести ИОС неквалифицированному инвестору осталась.

В компании «Открытие Брокер» сообщили, что прорабатывают перечень мероприятий, которые будут реализованы в рамках группы «Открытие» в соответствии с рекомендациями. В компании «ВТБ Капитал Инвестиции» отметили, что клиенты в принципе не ориентированы на вложение средств в сложные облигации и комбинированные продукты, описанные в письме регулятора.