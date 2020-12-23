Программа направлена на увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции путем предоставления аграриям кредитов на льготных условиях. Принять участие в ней могут сельхозтоваропроизводители и перерабатывающие предприятия, экспортирующие продукцию АПК, а также компании, инвестирующие в портовую инфраструктуру и оптово-распределительные центры.

В рамках госпрограммы клиентам доступны льготные оборотные кредиты на срок до 1 года и инвестиционные кредиты — от 2 до 15 лет. Обязательным условием получения средств является предоставление плана повышения конкурентоспособности, который включает в себя перечень мероприятий по ежегодному увеличению объема экспорта.

«Банк ЗЕНИТ заинтересован в развитии бизнеса своих клиентов и стремится повысить для них доступность кредитных средств. Участие в программе предоставит организациям возможность получать кредиты на льготных условиях для увеличения экспорта российской продукции, в том числе для расширения производства. Уверен, что совместными усилиями мы повысим качество и конкурентоспособность российской продукции АПК на внешних рынках», — отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Сергей Кулаковкин.