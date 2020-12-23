Организатором мероприятия выступил банковский журнал The Retail Finance. Премия ежегодно отмечает достижения в области развития розничного банковского бизнеса в России.

Победа присуждена Банку ЗЕНИТ за высокое качество клиентского сервиса для владельцев дебетовой кобренд-карты «Клуб чемпионов». Совместный карточный продукт для автолюбителей банк запустил совместно с ПАО «Татнефть» и платежной системой MasterCard. В рамках программы лояльности держатели карты «Клуб чемпионов» могут накапливать бонусы до 15 % от суммы покупок на АЗС «Татнефть». При проезде по платным дорогам, пользовании автомойками, парковками и совершении покупок на любых АЗС на территории России пользователям вернется 5 % бонусов. При совершении трат в любых других торговых сетях клиентам будет начислено 1 % бонусов от потраченной суммы.

«Мы рады, что жюри премии RETAIL FINANCE AWARDS по достоинству оценило преимущества кобренд-карты „Клуб чемпионов“. Наша команда постоянно работает над созданием актуальных банковских продуктов. Кобренд продукта „Клуб чемпионов“ стал апгрейдом прошлогодней карты и открывает клиентам широкие возможности. Уже более 1 млн клиентов присоединилось к программе лояльности, к которой автоматически подключаются держатели кобренд-карт. Участникам клуба доступны бонусы за любые покупки, которые легко превращаются в скидки на оплату топлива и товаров на АЗС», — отметил директор продуктовой лаборатории Банка ЗЕНИТ Василий Потемкин.

Престижная премия RETAIL FINANCE AWARDS с 2007 года ежегодно вручается журналом The Retail Finance, одним из наиболее влиятельных банковских изданий России, за особые достижения в области развития розничного финансового рынка страны. Победителей выбирает редакция журнала на основании анализа рынка и результатов голосования участников профессионального сообщества.