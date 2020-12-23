В ходе пилотного проекта удалось снизить количество безрезультатных звонков на 80% и получить дополнительно 2,5% оформленных заявок по тем клиентам, с которыми ранее не удавалось осуществить коммуникацию.

Для реализации проекта был подключен WhatsApp Business API, а также сервис для персонализированных рассылок на основе действий клиентов на сайте. Была настроена автоматическая цепочка коммуникаций для всех пользователей, оставивших заявку на оформление кредитной карты:

· После отправки заявки клиент получает приветственное сообщение в WhatsApp от официального бизнес-аккаунта банка с вопросом о возможности принять в данный момент звонок специалиста.

· В случае положительного ответа общение переводится на оператора контакт-центра, он видит в рабочем окне «Conversations» диалог с клиентом и оперативно звонит.

· Если клиенту неудобно принять вызов, ему приходит еще одно сообщение с дополнительной информацией о карте, ссылкой на страницу предложения и контактным номером для уточнения вопросов.

«Раньше операторы контакт-центра массово обзванивали клиентов, оставивших заявку на сайте. Не до всех удавалось дозвониться, а среди тех, с кем общались операторы, не все подходили под условия или были готовы завершить оформление карты. С внедрением комплексного решения мы получаем детальную аналитику в реальном времени по отправленным в WhatsApp сообщениям, и операторы сразу звонят готовым к общению потребителям. Это помогает нам не только увеличить конверсию и снизить затраты на контакт-центр, но и улучшить клиентский опыт: мы не беспокоим людей звонками в неподходящее время», - отметила Ангелина Дмитракова, Директор Департамента цифрового бизнеса банка «Восточный».

Банк продолжит развивать автоматизацию процессов общения с клиентами и омниканальность для формирования более персонализированных предложений. В ближайших планах – настроить отслеживание действий клиентов на сайте и использовать эти данные для новых сценариев взаимодейств