Развитию рынка прямых и венчурных инвестиций в России может помочь стимулирование спроса на инновации со стороны государства и крупных компаний. Это возможно за счет установления требований к производству высокотехнологичной продукции и к доле инновационной выручки, а также за счет определения ключевых показателей эффективности внедрения новых технологий. К таким выводам пришли участники финансового рынка по итогам обсуждения доклада Банка России «Развитие альтернативных механизмов инвестирования: прямые инвестиции и краудфандинг».

«Традиционные механизмы привлечения капитала публичными обществами не подходят для молодого быстрорастущего бизнеса. Для него требуется развитие специальных инструментов и механизмов. В мировой практике прямые и венчурные инвестиции являются одним из основных источников капитала для молодых компаний, которые зачастую не соответствуют требованиям банков и инвесторов на фондовом рынке», — говорится в докладе.

Но для инвесторов важно понимать перспективы выхода из проектов. указывает регулятор. И здесь факторами успеха являются востребованная технология, большой объем потенциального рынка, быстрый устойчивый рост компании, мотивированная и профессиональная команда. По мнению участников обсуждения, незрелость рынка выходов в России обусловлена тем, что нет устойчивого спроса на инновации и не хватает долгосрочных инвестиционных ресурсов.

Восполнить дефицит длинных денег могут как частные деньги, так и средства институциональных инвесторов, считают респонденты. Однако, чтобы повысить интерес к данному рынку инвестиций, кроме фактора спроса необходимо усилить защиту прав инвесторов, а также совершенствовать законодательное регулирование отдельных инструментов, в частности договора инвестиционного товарищества.

Немаловажным фактором развития инноваций является система обучения в области финансирования и реализации таких проектов, которая призвана формировать не только профессиональные кадры, но и национальную предпринимательскую культуру для данного сегмента экономики. От уровня и качества подготовки предпринимателей, венчурных инвесторов, инициаторов стартапов зависит как успех отдельных проектов, так и потенциал развития венчурного рынка в России.

По итогам публичной дискуссии ЦБ сформулировал предложения по развитию прямых и венчурных инвестиций в России. Они станут основой плана мероприятий (дорожной карты), который будет сформирован по итогам обсуждения с правительством.