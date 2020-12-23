Центробанк установил базовый уровень доходности вкладов на январь 2021 года . По сравнению с декабрьскими ориентирами базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, в основном снизилась для вложений в рублях и долларах (но есть несколько исключений) и не изменилась в евро, свидетельствуют данные регулятора.

Показатели, служащие ориентиром на январь, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 декабря 2020 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета.

Базовая доходность рублевых вкладов в основном снизилась, кроме самых краткосрочных депозитов (до 90 дней), для которых показатель вырос с 4,197% до 4,25% годовых. Повышение средней ставки здесь и далее выделено в таблицах жирным шрифтом.

Базовая доходность вкладов в рублях, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Декабрь 4,878 4,197 4,303 4,902 5,327 Январь 4,815 4,25 4,007 4,833 5,027

В долларовом сегменте выросла базовая доходность счетов и вкладов до востребования, а также вкладов на сроки от полугода до года, а на остальные сроки — уменьшилась.

Базовая доходность вкладов в долларах, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Декабрь 0,306 0,473 0,428 0,662 1,066 Январь 0,324 0,46 0,4 0,845 1,063

Базовая доходность вкладов в евро осталась на уровне декабрьских ориентиров.

Базовая доходность вкладов в евро, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Декабрь 0,008 0,01 0,01 0,01 0,033 Январь 0,008 0,01 0,01 0,01 0,033

Базовая доходность вкладов служит ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. В апреле этого года были утверждены сниженные ставки страховых взносов , при этом изначально предполагалось, что они будут применяться начиная с III квартала этого года, но позже, в мае, они были задним числом распространены на I и II кварталы 2020-го . Совет директоров Агентства по страхованию вкладов 22 декабря 2020 года принял решение о сохранении пониженных ставок страховых взносов на I и II кварталы 2021 года . В настоящий момент для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ составляет 0,1% (вместо 0,15%) расчетной базы — среднего арифметического ежедневных балансовых остатков застрахованных вкладов за расчетный период. Дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов (действуют при превышении базового уровня доходности вкладов на 2—3 процентных пункта и более чем на 3 п. п. соответственно) составляют 25% (вместо 50%) и 300% (вместо 500%) базовой ставки соответственно.



Напомним, что ЦБ в этом году четыре раза уменьшал ключевую ставку (на 0,25 п. п. в феврале, на 0,5 п. п. в апреле, сразу на 1 п. п. в июне и еще на 0,25 п. п. в июле) после пяти снижений в 2019-м (в общей сложности на 1,5 п. п.). После последнего снижения ключевая ставка равна 4,25% (с 27 июля 2020-го) . Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.