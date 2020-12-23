В Банке ДОМ.РФ стартовала акция «Новогодний кредит», в рамках которой клиенты могут получить возможность снизить ставку по потребительским кредитам на 2 процентных пункта. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

В рамках акции можно оформить кредит на любые цели или рефинансирование на сумму от 100 тыс. до 5 млн рублей на срок от двух до семи лет по ставке от 6,5% до 14,9%.

«Для участия в акции нужно оформить потребительский кредит в Банке ДОМ.РФ в период с 21 декабря 2020 года по 31 января 2021 года, а также заключить договор страхования жизни и здоровья. Возможность снизить ставку на 2 п. п. получат все участники акции, своевременно совершающие ежемесячные платежи по кредиту на протяжении 12 месяцев. Скидка к ставке начнет действовать в феврале 2022 года, когда будут подведены итоги акции», — говорится в релизе.

Отправить заявку на оформление потребительского кредита можно на сайте банка — более 80% решений принимается за несколько минут.

