Мировое соглашение Альфа-Банка и бывшего совладельца банка «Югра» Алексея Хотина не исполняется, заявил в интервью РБК председатель совета директоров Альфа-Банка Петр Авен.

«Мировое соглашение с Хотиным не исполняется, оно будет пересматриваться», — сообщил он, отказавшись комментировать детали.

Альфа-Банк считает возможным заключение новых договоренностей с Хотиным об урегулировании задолженности, сообщили РБК в пресс-службе банка. Сейчас «ведется работа по изменению мировых соглашений в связи с тяжелой обстановкой на рынке недвижимости», уточнили там.

В 2016 году владелец «Югры» занял в Альфа-Банке 700 млн долларов, заложив для этого недвижимость в Москве — бизнес-центр Agat на Большой Семеновской улице, бизнес-центр Cherry Tower и ТРЦ «Черемушки» на Профсоюзной улице, торговый центр «Филион» в Багратионовском проезде и бизнес-центр Center-T в Гамсоновском переулке. В 2017 году ЦБ отозвал лицензию у «Югры», вскоре Хотин и «Альфа» заключили первое мировое соглашение, которым установили новый график погашения задолженности.

В апреле 2019 года Хотина задержали по уголовному делу о растрате 280 млрд рублей и еще 7,5 млрд рублей из «Югры». Сам Хотин заявил в суде, что никто из фигурантов дела «ни рубля не получил от кредитов, которые следствие считает криминальными».

Вскоре Альфа-Банк начал предъявлять иски в арбитражные суды и суды общей юрисдикции к Хотину и компаниям, владеющим заложенными офисами. Как выяснилось, заключенное в 2017 году мировое соглашение учитывало риск возбуждения против экс-владельца «Югры» уголовного дела, и с началом преследования бизнесмена стали нарушаться ковенанты. Споры с Хотиным привели к тому, что Альфа-Банку пришлось создать значительные резервы по корпоративному портфелю в размере 652 млн долларов в 2019 году. В итоге все закончилось заключением нового мирового соглашения в конце 2019 года, когда долг Хотина насчитывал 590 млн долларов.

В период пандемии Хотин продолжал обслуживать свои обязательства, сообщил в интервью РБК в сентябре главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский: «Мы, действительно, на время пандемии пошли на некоторые уступки — был период непростой. Сейчас возвращаемся к привычному графику платежей». Теперь же, по словам Авена, мировое соглашение было нарушено, и банк занимается этим вопросом.

У Хотина проблемы не только с Альфа-Банком: весной глава банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов заявил РБК, что из-за кризиса структуры Хотина просрочили платежи по долгу примерно на 140 млн долларов. Кроме того, весной Агентство по страхованию вкладов начало предъявлять в Арбитражный суд Москвы претензии к контролировавшим «Югру» лицам; всего АСВ подало иски более чем на 200 млрд рублей. Требования АСВ к Хотину связаны с банкротством «Югры»: выплата страхового возмещения вкладчикам в размере более 170 млрд рублей стала рекордной для России.

Летом и осенью агентство добилось ареста счетов нескольких компаний бизнесмена. Распоряжаться своими деньгами не смогли нефтяная компания «Дулисьма» и владельцы площадей в отеле Four Seasons и торговых помещений на Охотном Ряду. Впрочем, кредиторы этих компаний — Россельхозбанк, СберБанк и ВТБ попросили ослабления обеспечительных мер, и суд их поддержал. В условиях ареста счетов компании Хотина не могли платить по кредитам.



Авен в интервью отметил, что интересы «Альфы» и АСВ не пересекаются и «тут конфликта нет».