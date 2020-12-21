Последние годы для России можно назвать потерянными с точки зрения экономического роста из-за недостатка инвестиций и отсутствия позитивных изменений в предпринимательской среде, рассказал в интервью РБК председатель совета директоров Альфа-Банка, член наблюдательного совета и акционер «Альфа-Групп» Петр Авен.

«И да и нет», — ответил он на вопрос о том, можно ли говорить о потерянном десятилетии для российской экономики. Произошла «достаточно фундаментальная трансформация экономической модели, наиболее явной характеристикой чего стало таргетирование инфляции», объяснил Авен: из-за «подавленной инфляции» все страны испытывали проблемы с ростом ВВП, поэтому замедление в России было ожидаемо.

«С другой стороны, прежде всего из-за того, что у нас сохранялся очень низкий уровень инвестиций — порядка 20% ВВП для России цифра недостаточная, — мы не обеспечили экономический рост, который хотели, у нас не сократился долг. С 2013 года общий долг российских компаний как был 60% ВВП, так и остался. Безусловно, с точки зрения погашения долгов в условиях низких ставок, которые были результатом изменения финансовой политики, это плохой результат. Отсутствие инвестиций — это плохой результат», — считает Авен.

«И что особенно, наверное, грустно, с точки зрения изменения предпринимательской среды мы, в общем, потеряли годы: у нас падает все время доля доходов населения от предпринимательства. В 2013 году у нас предпринимательский доход обеспечивал 8,9% общих доходов населения, сейчас — 5%, в лучшие годы цифра доходила до 15–17%. Поэтому с точки зрения развития среды, с точки зрения инвестиций и экономического роста эти годы можно назвать потерянными», — сделал вывод председатель совета директоров Альфа-Банка.

По его мнению, в следующем году российская экономика не столкнется с локдауном и массовым закрытием производств — 2021-й станет годом восстановительного роста.