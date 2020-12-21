📰 Мы встретим Новый год на уровнях вблизи 73 рублей за доллар и 88—90 рублей за евро, спрогнозировал ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. Об этом пишет «Российская газета» . По словам эксперта, практика подсказывает, что последние, предновогодние недели приносят с собой высокую волатильность рынка, но редко когда кардинально изменяются к концу январских праздников. Вообще рубль — неплохой выбор на ближайший год, если вы не считаете, что риски санкций кардинально выросли, пояснил аналитик. В худшем случае после каникул доллар может оказаться у 80 рублей, на конец I квартала 2021 можно ожидать диапазон 68—70 рублей за доллар и 83—85 рублей за евро.

📰 Росаккредитация намерена с 2021 года отстранить органы по сертификации от регистрации деклараций о соответствии продукции, пишет «Коммерсант» . В службе считают, что де-факто они оказывают лишь консультационные услуги бизнесу и не несут ответственности за точность сведений в документах. Бизнес сможет самостоятельно регистрировать и прекращать действие таких деклараций с помощью цифрового сервиса службы. Для этого заявители должны будут иметь квалифицированную электронную подпись и регистрацию на портале госуслуг. Предполагается, что изменения сократят издержки бизнеса и поспособствуют снижению доли небезопасной продукции. По прогнозам, рынок при этом может покинуть около четверти органов по сертификации, которые сейчас занимаются исключительно декларированием.

📰 В большинстве предприятий малого и среднего бизнеса не доверяют новым сотрудникам с онлайн-образованием, пишет РБК , ссылаясь на исследование Института экономики и права технологического университета МИРЭА, проведенное совместно с московским отделением «Деловой России». Более четверти опрошенных компаний тем не менее заявили, что принимали на работу сотрудников, получивших образование дистанционно. Но лишь 5,4% сообщили, что брали работников, у которых было только дистанционное обучение.

📰 Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США опубликовало правила, по которым с 23 декабря начнут применяться экспортные ограничения в отношении 45 российских организаций, признанных «конечными военными пользователями», пишет РБК . Из документа следует, что поставки определенных товаров и технологий производства США в адрес российских структур, включая «Ростех», несколько научно-исследовательских институтов Российской академии наук, «Росатома» и «Роскосмоса» и гражданских самолетостроителей, станут практически невозможны.