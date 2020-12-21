Наблюдательный совет ВТБ утвердил долгосрочную программу развития на 2020—2023 годы, сообщает пресс-служба кредитной организации. Среди приоритетных целей развития банка значатся достижение и сохранение ведущих позиций в финансировании и привлечении инвестиций в инфраструктуру, повышение доступности жилья, развитие рынка «зеленого» финансирования и цифровых технологий.

«Для повышения доступности жилья и уровня жизни граждан банк активно развивает ипотеку , являясь одним из лидеров с рыночной долей более 22%. ВТБ — стратегический партнер крупнейших застройщиков России. Банк реализует проект жилищной платформы, которая позволяет упростить и создать полностью цифровой клиентский путь от поиска квартиры до закрытия сделки», — отмечается в релизе.

ВТБ финансирует создание транспортной инфраструктуры. Банк запустил целый ряд инициатив, направленных на развитие «зеленого» финансирования. Так, например, выступил организатором размещений «зеленых» облигаций для РЖД. Группа ВТБ развивает энергосервисный факторинг, участвует в кредитовании экологических проектов, включая возобновляемую энергетику.

ВТБ — один из самых активных участников всех государственных программ по поддержке и кредитованию малого и среднего бизнеса.

Особое внимание банк уделяет своей цифровой трансформации. Отмечается, что реализация стратегии в сфере цифровых технологий не только делает обслуживание клиентов более быстрым и безопасным, но и снижает издержки банка. Только применение искусственного интеллекта в 2020 году уже позволило банку показать экономию в размере 1,2 млрд рублей (137 моделей используются в бизнес-процессах всех глобальных бизнес-линий).

«Наша главная цель — забота о клиенте, решение его насущных задач и предоставление максимально удобных и полезных сервисов и услуг. Эти же задачи закреплены и в национальных целях. Задачи, стоящие перед ВТБ и Россией, полностью совпадают, и мы рады, что, развивая ВТБ, мы способствуем росту благосостояния каждого жителя нашей страны», — говорится в комментарии президента — председателя правления ВТБ Андрея Костина.