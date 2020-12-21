«Тинькофф» запустил для клиентов своей экосистемы сервис «КтоЗвонит» — бесплатный определитель телефонных номеров, который помогает защищать пользователей от мошенников и спам-звонков.

Как поясняется в сообщении Тинькофф Банка, сервис определения номера работает не только на агрегированной базе телефонных номеров различных организаций, но и на собственных антифрод-технологиях «Тинькофф», позволяющих с высокой долей вероятности определять мошеннические звонки банковским клиентам. В частности, «КтоЗвонит» использует технологии мобильного оператора «Тинькофф Мобайл» и системы Tinkoff Call Defender — антифрод-платформы, разработанной совместно с крупнейшими мобильными операторами.

Сервис «КтоЗвонит» показывает пользователю, кому может принадлежать телефонный номер. Эту информацию можно увидеть на экране смартфона в момент звонка, в истории вызовов или при самостоятельном наборе. Все номера разделяются на три категории: мошенники, спам/реклама, потенциально полезные звонки.

В момент звонка абоненту система «КтоЗвонит» автоматически проверяет телефонный номер, сверяя его с различными телефонными базами, включая данные мобильных операторов и антифрод-платформы Tinkoff Call Defender. Если сервис определяет потенциально мошеннический звонок, он предупредит абонента и автоматически передаст эту информацию в систему фрод-мониторинга и службу безопасности «Тинькофф», чтобы предотвратить возможный обман клиента со стороны злоумышленников.

Если звонок не является спамом или попыткой мошенничества, сервис покажет название компании, которая осуществляет звонок, или ее сферу (например, курьерская доставка). Также сервис «КтоЗвонит» покажет информацию по номеру, если пользователь сам звонит на незнакомый номер.

Базы телефонных номеров, которые использует в работе сервис «КтоЗвонит», обновляются при помощи моделей машинного обучения, разработанных в «Тинькофф Мобайле». Например, модель определяет спам-номера на основе аналитики по звонкам абонента мобильного оператора.

Сами абоненты также могут передавать информацию в «Тинькофф» о звонках мошенников или спамеров — это можно будет сделать через чат в мобильном приложении «Тинькофф» или «Тинькофф Мобайл».

Подключить определитель номера можно в суперприложении «Тинькофф» (сейчас уже работает на iOs, в ближайшее время появится на Android) — он доступен абонентам любых мобильных операторов. В начале 2021 года сервис станет также доступен отдельно абонентам «Тинькофф Мобайла».

Для подключения функции «КтоЗвонит» необходимо: