Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) сохранил пониженные ставки страховых взносов на I и II кварталы 2021 года, сообщает пресс-служба АСВ.

«По итогам рассмотрения вопроса совет директоров принял решение сохранить пониженный размер ставок страховых взносов для применения в I и II кварталах 2021 года. При этом до конца первого полугодия 2021 года совет директоров дополнительно рассмотрит вопрос об изменении размера ставок страховых взносов», — говорится в сообщении.

Cниженные ставки страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов установлены решениями cовета директоров агентства для применения начиная с I квартала 2020 года. Величина базовой ставки была снижена с 0,15 до 0,1% расчетной базы, дополнительной — с 50 до 25% базовой ставки, повышенной дополнительной — с 500 до 300% базовой ставки.

В результате снижения ставок страховых взносов фактическая экономия банков на взносах в фонд по расчетам за I—III кварталы 2020 года составила 56,74 млрд рублей, в том числе 53,45 млрд рублей — в части взносов по базовой ставке и 3,29 млрд рублей — по повышенной дополнительной ставке.