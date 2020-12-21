Сумма мирового соглашения, заключенного между принадлежащим ЦБ банком «Открытие» и основателем группы «Сафмар» миллиардером Михаилом Гуцериевым, составит около 14 млрд рублей, пишет РБК , ссылаясь на источники. По их словам, соглашение было заключено в сентябре и должно быть вынесено на утверждение Арбитражного суда Москвы 22 декабря. Погашение обязательств по соглашению будет проводиться в рассрочку.

Гуцериев и «Открытие» подготовили мировое соглашение в сентябре одновременно с подачей ЦБ иска о возмещении убытков к бывшим совладельцам Бинбанка на 85,4 млрд рублей. Гуцериев — бывший миноритарий банка, основным акционером был его племянник Микаил Шишханов. Бинбанк был отправлен на санацию в сентябре 2017 года, впоследствии он был присоединен к «Открытию», а проблемные активы обоих банков были преданы в специально созданный ЦБ Банк непрофильных активов на базе «Траста». Остальными ответчиками по иску ЦБ стали Микаил Шишханов, топ-менеджеры Бинбанка. Мировое соглашение полностью покрывает ответственность Гуцериева в рамках этого иска, сказал один из собеседников РБК.

ЦБ влил в капитал Бинбанка 57 млрд рублей в марте 2018 года. Средства, направленные в капитал банка, рассматриваются как заем на 20 лет под нулевой процент, сообщали в пресс-службе регулятора. Таким образом, заявленные в суде требования на 85 млрд рублей сформировались как проценты в размере ключевой ставки.

Для того чтобы оценивать размер мирового соглашения, нужно знать сумму требований к конкретному ответчику по этому исковому заявлению, отметил партнер юридической компании FMG Group Николай Коленчук. По его словам, в любом случае мировое соглашение означает, что стороны взаимно согласились именно на эту сумму, повторное обращение с теми же требованиями для ЦБ в лице «Открытия» будет невозможно. Требования к Гуцериеву после утверждения соглашения должны быть прекращены, в отношении остальных фигурантов суд продолжит разбирательство, для них сумма требований не сокращается и не увеличивается, пояснил юрист.