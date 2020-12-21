Президентские майские указы 2012 года обеспечили опережающий рост оплаты труда в бюджетном секторе РФ. К такому выводу пришла Счетная палата по итогам анализа реализации указов президента в части повышения оплаты труда 12 категориям бюджетников.

Так, в целом по экономике в 2012—2019 годах зарплата выросла в 1,8 раза, в образовании — в 1,95 раза, в области здравоохранения и социальных услуг — в 2,1 раза, указано в сообщении СП.

«Еще одна позитивная и сильная сторона работы над исполнением указов — в том, что федеральные и региональные органы власти приняли целый ряд нормативных документов, которые стали более справедливо регулировать оплату труда в бюджетной сфере. При расчете показателя средней заработной платы по региону стали учитываться и работающие по найму у индивидуальных предпринимателей и физических лиц», — отметил на коллегии Счетной палаты положительные итоги реализации указов аудитор Сергей Штогрин.

В то же время есть и минусы, констатируют в СП. Указы реализовывались в условиях децентрализации оплаты труда в бюджетной сфере — с 2005 года на федеральном и региональном уровне применяются различные системы расчета и выплаты зарплат. В частности, регионы самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда подведомственных госучреждений. В результате ставки по одним и тем же должностям в разных регионах отличаются в разы. Так, рекомендуемый оклад библиотекаря в Тамбовской области составляет 9 359 рублей, а в Пермском крае — 2 755 рублей. Это привело к необоснованной дифференциации в размере окладов бюджетников и существенно затруднило реализацию указов для ряда субъектов РФ, приходят к выводу в Счетной палате.

«По 2019 году в целом ряде субъектов не были достигнуты нужные показатели, — указал Штогрин. — Наибольшие проблемы отмечены в сегменте «младший медицинский персонал»: показатели не достигли 48 субъектов из 85. Еще один проблемный сегмент — «педагогические работники дошкольных образовательных учреждений»: показатели не достигнуты в 43 регионах».

Анализ также показал, что рост оплаты труда сопровождался сокращением численности сотрудников, обращают внимание в СП. Так, по данным Росстата, младшего медицинского персонала за 2013—2019 годы стало меньше на 61,3%, социальных работников — на 32,6%. Общая численность по всем предусмотренным указами категориям сократилась на 14,5%. Однако были и отрасли, где численность сотрудников выросла: речь идет о педагогических работниках дошкольных образовательных учреждений и работниках образовательных учреждений общего образования. «Это связано с тем, что у нас рождаемость была выше в предыдущие годы и открывались новые школы, детские сады, — пояснил аудитор. — Физически здесь не хватало людей, хотя и здесь есть дефицит работников».



В качестве еще одного инструмента повышения заработной платы использовалась так называемая оптимизация внутри бюджетных учреждений, когда работники из указных категорий переводились в другие категории. «Тогда можно было повышать заработную плату одним, а другим, может быть, даже сокращать», — отметил аудитор.

При этом сама оптимизация кадров шла в отсутствие обязательных требований к организации нормирования труда в государственных и муниципальных учреждениях, говорят в СП. В результате нагрузка на бюджетников выросла: например, на одного социального работника — на 66,7%.

По итогам анализа Счетная палата рекомендовала Минтруду установить требования к отраслевым системам оплаты труда работников бюджетной сферы и нормативно закрепить обязательные требования к организации нормирования труда в государственных и муниципальных учреждениях. Кроме того, по мнению СП, ряд госпрограмм нужно дополнить показателями, характеризующими поддержание уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с указами 2012 года.



В Минтруде указывают, что предложения СП уже реализуются: приняты и вступили в силу поправки в Трудовой кодекс, которые наделили правительство правом устанавливать требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. «Та работа, которая проведена по указам, на наш взгляд, позволила эти поправки принять, а правительству начать работу по систематизации требований к оплате труда», — заявила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова, которая присутствовала на коллегии СП.