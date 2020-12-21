Россия заняла восьмое место в мировом рейтинге роста цен на жилье по итогам третьего квартала 2020 года. Такие данные содержатся в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank.

«Россия переместилась с десятой на восьмую позицию за год с ростом цен на 9,2%», — сообщается в исследовании.

В третьем квартале рынок российского жилья продолжил наращивать темпы роста цен после спада активности, связанного с пандемией, прокомментировал управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков. По его словам, выгодные условия ипотечного кредитования и заинтересованность в недвижимости как в одном из наиболее понятных инструментов для инвестиций на фоне ослабления рубля стали драйверами спроса и роста цен. «При этом нужно учитывать, что IV квартал — традиционно самый активный с точки зрения приобретения жилья, соответственно, в конце года можно ожидать еще более активного увеличения показателя», — приводятся его слова в сообщении.

Лидером рейтинга стала Турция с ростом цен на 27,3% за год (с III квартала 2019 года по III квартал 2020 года). В первую тройку также вошли Новая Зеландия (плюс 15,4%) и Люксембург (13,4%).