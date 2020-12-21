Для этого необходимо пройти удаленную идентификацию в Единой биометрической системе и Единой системе идентификации и аутентификации через мобильное приложение.
ПСБ запустил удаленную идентификацию через мобильное приложение — теперь открыть счет или вклад, оформить потребительский кредит и ипотеку можно со смартфона, без единого посещения офиса, говорится в сообщении финучреждения.
Для этого необходимо пройти удаленную идентификацию в Единой биометрической системе и Единой системе идентификации и аутентификации через мобильное приложение.
Для удаленной идентификации нужно:
- скачать мобильное приложение ПСБ в AppStore или Google Play;
- в мобильном приложении ПСБ нажать кнопку «Использовать данные биометрии», подтвердить номер мобильного телефона и предоставить согласие на обработку персональных данных;
- перейти в мобильное приложение Единой биометрической системы «Биометрия»;
- ввести логин и пароль для авторизации на портале госуслуг, предоставить разрешение на передачу данных в банк для подготовки договора на обслуживание;
- следуя инструкциям на экране, подтвердить свою личность. Для этого необходимо снять видео: глядя в камеру, назвать случайно сгенерированную числовую последовательность;
- подписать договор с банком в мобильном приложении ПСБ, заполнив короткую анкету.
После этого клиенту будет доступен полный функционал мобильного банка ПСБ, и он сразу сможет получить полный спектр банковских услуг, уточнили в банке.
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