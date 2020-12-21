ПСБ запустил удаленную идентификацию через мобильное приложение — теперь открыть счет или вклад , оформить потребительский кредит и ипотеку можно со смартфона, без единого посещения офиса, говорится в сообщении финучреждения.

Для этого необходимо пройти удаленную идентификацию в Единой биометрической системе и Единой системе идентификации и аутентификации через мобильное приложение.

Для удаленной идентификации нужно:

скачать мобильное приложение ПСБ в AppStore или Google Play;

в мобильном приложении ПСБ нажать кнопку «Использовать данные биометрии», подтвердить номер мобильного телефона и предоставить согласие на обработку персональных данных;

перейти в мобильное приложение Единой биометрической системы «Биометрия»;

ввести логин и пароль для авторизации на портале госуслуг, предоставить разрешение на передачу данных в банк для подготовки договора на обслуживание;

следуя инструкциям на экране, подтвердить свою личность. Для этого необходимо снять видео: глядя в камеру, назвать случайно сгенерированную числовую последовательность;

подписать договор с банком в мобильном приложении ПСБ, заполнив короткую анкету.

После этого клиенту будет доступен полный функционал мобильного банка ПСБ, и он сразу сможет получить полный спектр банковских услуг, уточнили в банке.

