Генеральным директором Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства назначен заместитель руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Александр Исаевич. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Возглавлявший Корпорацию МСП до этого Александр Браверман освобожден от должности в связи с переходом на другую работу, уточняется в релизе.

Распоряжение закрепляет ряд других изменений в структуре управления Корпорацией МСП. Так, председателем совета директоров становится первый вице-премьер Андрей Белоусов. Занимавший этот пост министр экономического развития Максим Решетников вместе с генеральным директором «ЮниЗоо» Дмитрием Бавиновым войдет в состав совета директоров.

Корпорация МСП — один из крупных российских институтов развития. С ее помощью государство оказывает поддержку представителям малого и среднего бизнеса, напоминают в Кабмине. В рамках реформы институтов развития Корпорация МСП присоединится к другому, более крупному институту развития — «ВЭБ.РФ», на базе которого будет создан инвестиционный блок для стимулирования экономического роста.

