Банк России установил официальные курсы валют на 23 декабря.
Банк России установил официальные курсы валют на 23 декабря.
Курс доллара повысился на 67,77 копейки, составив 75,3498 рубля (74,6721 рубля на 22 декабря). Курс евро вырос на 1 рубль 7 копеек до 92,0699 рубля (с 91,0029 рубля на 22 декабря).
На Московской бирже на 12:13 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 29 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 25 копеек, валюты стоят 75,09 и 91,78 рубля соответственно.
Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 75—75,55 рубля за доллар и 91,63—92,29 рубля за евро.
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