Работа и возможность трудоустроиться все больше определяют жизнь россиян, при этом они стали позитивнее относиться к предпринимателям. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса «Социальное самочувствие россиян», проведенного НИУ ВШЭ. Основными экономическими рисками на фоне пандемии стали боязнь потерять работу, невыплата зарплат и пенсий.

Многолетние усилия власти по сдерживанию инфляции и оздоровлению финансового сектора дали результаты: россияне перестали опасаться инфляции. Как основной экономический риск «рост цен на регулярно покупаемые товары и услуги» отмечают 17%, обесценение денежных сбережений — 4%. Население спокойно относится к росту цен на запланированные крупные покупки (наиболее зависимые от курса рубля), в качестве крупного риска это рассматривает всего 2% граждан. Основным экономическим риском в глазах граждан на фоне пандемии стала боязнь потери работы (37%), а также возможность невыплаты зарплат и пенсий (21%).

Помимо смещения фокуса на работу и зарплату, более рациональным становится отношение граждан к бизнесу. Респонденты считают, что предприниматели создают рабочие места (в 2020 году в этом уверены 88%) и являются двигателями экономического и технологического развития, разрабатывая новые продукты и услуги (так полагает 76%).



При этом в обществе укрепляется мнение, что бизнес действует, исходя из собственных интересов. С утверждением «предприниматели думают только о своих кошельках, о своей выгоде» в 2020 году определенно согласились 34% опрошенных по сравнению с 24% в 2016 году. Другими словами, граждане наконец готовы принимать бизнес таким, как он есть. Социалистическая идея об эксплуатации человека человеком также имеет много сторонников, но не мешает высоко оценивать вклад бизнеса в решение национальных проблем.

Аналитики замечают, что сокращается доля респондентов, считающих, что предпринимателем надо родиться. В то, что возможно научиться предпринимательству, в 2020 году верят 51% против 40% в 2016 году. Общество также стало гораздо терпимее относиться к возможным неудачам в бизнесе. Если бизнес не удался, то репутация неудачника надолго сохранится за человеком, считало 43% опрошенных в 2016 году. В 2020-м таковых оказалось 28%.

В то же время население не видит усилий государства по созданию благоприятных условий для ведения малого бизнеса. Из-за того, что городские малые предприниматели оказались одной из самых пострадавших в пандемию экономических групп, наблюдается сокращение численности тех, кто предпочел бы при выборе работы заниматься предпринимательством: с 20% в 2016 году до 15% в 2020 году.