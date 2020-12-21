Средний размер выданных ипотечных кредитов в ноябре 2020 года вырос на 11,8% за год и достиг 2,73 млн рублей, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). За месяц показатель практически не изменился: по сравнению с октябрем 2020 года рост среднего чека по ипотеке составил всего 0,1%.

Самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов был отмечен в Москве (5,96 млн рублей), Московской области (4,27 млн рублей), Санкт-Петербурге (3,53 млн рублей), а также в Приморском (3,2 млн рублей) и Хабаровском (3,19 млн рублей) краях. Для Москвы этот показатель оказался рекордным.

Наивысший рост среднего чека выданных ипотечных кредитов продемонстрировали Ставропольский (+24,9%) и Приморский (+20,5%) края, Республика Саха (Якутия) (+17,2%), а также Нижегородская область (+16,2%) и Москва (+15,7%). В ряде регионов средний чек по ипотеке, напротив, сократился, в том числе, в Оренбургской (-4,6%) и Свердловской (-1,7%) областях.