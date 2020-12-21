Минфин России 23 декабря проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в сообщении ведомства.

Так, Минфин предложит инвесторам облигации с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52003RMFS с датой погашения 17 июля 2030 года в объеме 10 066 900 000 (десять миллиардов шестьдесят шесть миллионов девятьсот тысяч) рублей по номинальной стоимости (10 000 000 штук).

Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.