Газпромбанк внедрил «облачную» неквалифицированную электронную подпись, с помощью которой клиент сможет подписывать электронные документы в мобильном приложении. Для обеспечения удобного и безопасного способа подписания электронных документов, отправляемых клиентами в Газпромбанк, в контуре Банка реализовано решение myDSS, сертифицированное ФСБ России. Оно позволяет подписывать электронные документы непосредственно со смартфона без необходимости применения аппаратных токенов и другого специализированного средства криптографической защиты информации. Предполагается возможность работы клиента на любой платформе с соблюдением самых строгих требований безопасности.

Платформонезависимый сервис уже сейчас доступен для пользователей мобильного приложения «ГПБ Бизнес», а в дальнейшем технология будет распространена на всю экосистему цифровых сервисов Газпромбанка. Выбор Банка был сделан в пользу наиболее технологичного решения myDSS – совместной разработки компаний «КриптоПро» и SafeTech (резидент IT-кластера Фонда «Сколково»).

«Улучшение клиентского опыта – это один из приоритетов развития. Важным шагом является внедрение технологии «облачной» подписи, которая даст возможность нашим корпоративным клиентам совершать платежи на смартфонах, при этом достаточно будет только установить мобильное приложение Банка, – заявил Исполнительный Вице-Президент Газпромбанка Андрей Королёв. – В будущем, мы уверены, «облачная» подпись будет востребована клиентами и может использоваться везде».

«Стратегия развития Газпромбанка направлена на цифровую трансформацию и перевод клиентов на работу в дистанционных каналах. При этом мы обеспечиваем выполнение самых строгих требований к безопасности. Одна из ключевых для нас сфер деятельности – расширение возможностей работы с цифровой подписью. Уже многое сделано на этом направлении, но у нас не менее амбициозные планы. Несомненно, клиенты оценят наше стремление к повышению качества и удобства работы с сервисами Банка», – заявил Исполнительный Вице-Президент – начальник Департамента информационных технологий корпоративного бизнеса Газпромбанка Иван Варжавин.

«Использование цифровых каналов в банковском бизнесе – это необходимость современного мира. Газпромбанк как один из лидеров российского банковского рынка ориентирован на инновационное развитие. Наша задача обеспечить Банк современными технологичными решениями, которые позволят его клиентам работать эффективно и безопасно, – подчеркнул генеральный директор компании BSS Георгий Кравченко. – Результаты проекта внедрения «облачной» подписи обеспечили корпоративным клиентам Газпромбанка полноценный и безопасный доступ ко всем информационным и платежным сервисам системы ДБО».

«Разработка технологий усиленной электронной подписи с мобильного устройства оказала большое влияние на цифровые сервисы российских банков – теперь подтверждение транзакций и подпись НЭП электронных документов доступны клиентам на обычных смартфонах, – сказала Дарья Верестникова, коммерческий директор SafeTech. – Решение myDSS со своей функциональностью и возможностями является уникальным на российском рынке. С его помощью клиенты могут получить сервисы, которые раньше были недоступны в силу сложности использования НЭП на иных устройствах. Теперь же пользователи могут из любой точки мира без дополнительных аппаратных средств и компьютеров, прямо со своего мобильного телефона подписывать любые документы, совершать сделки, взаимодействовать с государственными органами власти».